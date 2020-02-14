Сеул, , 08:19 — REGNUM В декабре 2019 года в Южной Корее объём средств, находящихся в обращении, увеличился на 7%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в декабре прошлого года показатель M2 составил 2,9 квдрлн (~$2,45 трлн), что на 7,9% больше, чем в декабре 2018 года.

Отмечается, темпы роста показателя являются самыми высокими с февраля 2016 года.

В августе данный показатель увеличился на 6,8%, в сентябре — на 7,6%.

Однако с учетом сезонных корректировок, объём средств, находящихся в обращении, увеличился на 0,6%, что на 0,1% меньше, чем в ноябре прошлого года.

M2 — валютный показатель средств, находящихся в обращении, включая вклады, депозиты со сроком погашения менее двух лет.