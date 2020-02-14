Москва, , 07:31 — REGNUM Нулевой тариф для банков при переводах между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП) планирует продлить на два года Банк России, 13 февраля заявила первый заместитель председателя Цетробанка РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством регулятора.

По ее словам, ЦБ рассчитывает утвердить данное положение во втором квартале нынешнего года. Как отметила Скоробогатова, Центробанк рассчитывает на то, что финансовые организации не будут «задирать» комиссии для граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2020 года Банк России начал взимать комиссию со всех российских банков за использование Системы быстрыx платежей (CБП), которая была внедрена в конце января 2019 года.

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