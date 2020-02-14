Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Эффективность, которую сейчас имеют финансовые санкции США может быть утрачена уже через несколько лет. Об этом заявил сотрудник американского Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд, 13 февраля на конференции по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

По мнению Хогланда, это может произойти в период от пяти до двадцать лет. Чиновник отметил, что США в качестве инструмента давления на оппонентов пытаются использовать финансовую систему, в которой американский доллар имеет доминирующее значение.

Государства, в отношении которых вводятся санкции, понимают это и пытаются выйти из сферы влияния доллара. В качестве примера докладчик привел Россию и Китай. Хогланд напомнил, что РФ предпринимает попытки заменить международную систему расчетов SWIFT и достигает некоторых результатов. По словам чиновника, именно этого и надо опасаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года стало известно, что Индия, Россия и Китай рассматривают возможность создания собственного платежного механизма, альтернативного международной межбанковской системе SWIFT.

Читайте также: Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT