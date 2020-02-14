Челябинск, , 07:05 — REGNUM В Челябинской области не пустили из Казахстана 15 тонн мороженого. Продукция следовала из Кустаная в Челябинск, сообщает областное управление Россельхознадзора.

Машина была задержана 13 февраля возле южноуральского Троицка. В пункте предварительного уведомления «Бугристое» её водитель не сумел предъявить необходимых сопроводительных документов. В итоге мороженое признали потенциально опасным.

Водитель был оштрафован. А машину с грузом вернули назад, в Казахстан.