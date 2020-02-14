Нижний Новгород, , 06:53 — REGNUM Нижегородские депутаты планируют обратиться к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву с предложениями по усовершенствованию законодательства, связанного с оборотом земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий проект обращения появился в базе нормативных актов. Он разработан комитетом по агропромышленному комплексу Заксобрания области. Среди предложений авторов — доработать законодательство в вопросе изъятия неиспользуемых участков, которых в стране уже свыше 45 млн гектаров, передаёт ИА REGNUM.

По статистическим данным, в России не используются около 12% общей площади земель сельскохозяйственного назначения. В обращении отмечается, что часть этих наделов в собственности муниципалитетов и регионов.

Авторы инициативы отметили, что год назад совместно с нижегородским правительством и научным сообществом был выполнен мониторинг правоприменения законодательства в сфере оборота данных земель и было выявлено несколько проблемных моментов.

«Одним из основных вопросов, вызывающих затруднения вовлечения заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот, является отсутствие на государственном уровне полных и достоверных сведений о земельных ресурсах. Указанная ситуация усугубляется сложившейся за последние 30 лет неопределенностью границ земельных участков, что обуславливает необходимость проведения масштабной сплошной инвентаризации земель, формирования актуальной достоверной базы данных о количестве и состоянии земельных ресурсов», — отмечается в обращении с уточнением, что последняя инвентаризации проводилась в 1988—1989 годах.

Первым предложением к министру стало закрепление требования «о проведении инвентаризации земель (вне зависимости от их категорий)» каждые десять лет.

Вторая выявленная проблема — распоряжение невостребованными земельными долями. В этой части есть сложность с признанием за муниципалитетами права собственности на те доли, собственники которых умерли. В связи с этим предлагается упростить процесс «передачи невостребованных земельных долей сельскохозяйственным товаропроизводителям».

Среди эффективных способов вовлечения земли в оборот авторы обращения называют закрепление в федеральных нормах пункта, по которому «проверка на предмет использования по целевому назначению осуществляется в отношении непосредственно земельного участка, а не его правообладателя».

Предложено также наделить региональные власти «правом установления особенностей предоставления земельных участков в безвозмездное пользование или аренду» с самостоятельным установлением критериев в случае предоставления в безвозмездное пользование гражданину для личного подсобного хозяйства и в аренду без торгов «крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства».