Нижний Новгород, 14 февраля 2020, 06:53 — REGNUM Нижегородские депутаты планируют обратиться к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву с предложениями по усовершенствованию законодательства, связанного с оборотом земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий проект обращения появился в базе нормативных актов. Он разработан комитетом по агропромышленному комплексу Заксобрания области. Среди предложений авторов — доработать законодательство в вопросе изъятия неиспользуемых участков, которых в стране уже свыше 45 млн гектаров, передаёт ИА REGNUM.
По статистическим данным, в России не используются около 12% общей площади земель сельскохозяйственного назначения. В обращении отмечается, что часть этих наделов в собственности муниципалитетов и регионов.
Авторы инициативы отметили, что год назад совместно с нижегородским правительством и научным сообществом был выполнен мониторинг правоприменения законодательства в сфере оборота данных земель и было выявлено несколько проблемных моментов.
Первым предложением к министру стало закрепление требования «о проведении инвентаризации земель (вне зависимости от их категорий)» каждые десять лет.
Вторая выявленная проблема — распоряжение невостребованными земельными долями. В этой части есть сложность с признанием за муниципалитетами права собственности на те доли, собственники которых умерли. В связи с этим предлагается упростить процесс «передачи невостребованных земельных долей сельскохозяйственным товаропроизводителям».
Среди эффективных способов вовлечения земли в оборот авторы обращения называют закрепление в федеральных нормах пункта, по которому «проверка на предмет использования по целевому назначению осуществляется в отношении непосредственно земельного участка, а не его правообладателя».
Предложено также наделить региональные власти «правом установления особенностей предоставления земельных участков в безвозмездное пользование или аренду» с самостоятельным установлением критериев в случае предоставления в безвозмездное пользование гражданину для личного подсобного хозяйства и в аренду без торгов «крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства».