Хабаровск, , 06:24 — REGNUM Комсомольский-на-Амуре завод «Амурсталь», единственное на Дальнем Востоке электроплавильное производство, на грани банкротства. Спасать завод будет новый собственник.

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Как сообщило, со ссылкой на собственные источники, ИА ДВ-Новости, в Минпромторге России состоялось совещание, на котором решалось будущее завода.

Несколько дней назад основным собственником «Амурстали» стал московский предприниматель Павел Бальский. Ранее ему принадлежало 50% акций завода. Ещё по 25% принадлежало супруге губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисе Стародубовой и давнему деловому партнёру главы региона Николаю Мистрюкову, который в настоящее время находится в СИЗО города Москвы по подозрению в убийствах и покушении на убийство. Павел Бальский приобрел долю Мистрюкова. Теперь ему принадлежит 75% «Амурстали».

На совещании в Минпромторге РФ отметили огромные долги завода, которые неминуемо приведут его к банкротству.

Дирекция завода парировала, что причиной стало досрочное истребование банками кредитных средств на «космическую» сумму почти в полтора миллиарда рублей. Представители банков на это ответили, что подобные действия были предприняты в ответ на систематические нарушения заводом условий и обязательств по кредитным договорам.

Характерно, что в декабре 2019 года, когда у «Амурстали» начались проблемы с финансированием», производительность завода упала почти в два раза. Если в конце 2019 года объём производства составлял до 90 тыс. тонн, то в январе он сократился до 40 тыс. тонн металлопродукции.

Представители МВД, проводившие обыски на «Амурстали» в ноябре 2019 года, считают, что заводу грозит банкротство. Долги предприятия растут день ото дня.

Спасать предприятие, крах которого грозит Комсомольску-на-Амуре социальной катастрофой, предстоит Павлу Бальскому. Он пообещал не допустить банкротства «Амурстали».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре на заводе «Амурсталь» прошли обыски. Затем был арестован совладелец завода, давний деловой партнёр губернатора Сергея Фургала Николай Мистрюков — по подозрению в убийствах и покушении на убийство. Дела у «Амурстали» давно идут не слишком хорошо и это тревожит жителей Комсомольска. По оценкам местных властей, если учесть все, связанные с «Амурсталью» предприятия, крушение завода оставит без средств к существованию более 16 тыс. человек, это не считая работников морских портов, через которые на экспорт идёт продукция «Амурстали». Совладелец завода Павел Бальский ранее неоднократно высказывал претензии к руководству заводом, к тому, что его отстранили от управления, по поводу огромных долгов предприятия. Бальский в интервью СМИ высказывал уверенность, что де-факто заводом руководит губернатор края Сергей Фургал — по крайней мере именно с ним он всегда вёл дела. Бальский предложил Фургалу 2 млрд рублей для спасения завода. Но стороны, если судить по тому, что писали СМИ, к соглашению не пришли. Отказавшись от предложенной помощи, правительство Хабаровского края для спасения завода создало залоговый фонд, в который было помещено имущества региона на 130 млрд рублей. Это вызвало возмущение у многих жителей, а УФАС направила в адрес краевых властей предостережение о недопустимости нарушения закона.