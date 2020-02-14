Москва, , 06:12 — REGNUM Арбитражный суд Московского округа утвердил решение суда от июля 2019 года, по которому Росприроднадзор взыскал с ООО «Международный аэропорт Домодедово» (на сегодня называется «Домодедово Эрфилд») многомиллионный ущерб, причинённый ручью из-за «нарушения водного законодательства». Оспорить ранее вынесенный вердикт ответчик не смог, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В июле 2019 года с ООО, которое на этапе подачи иска называлось «Международный аэропорт Домодедово», в апелляционной инстанции взыскали «сумму вреда, причиненного водному объекту ручью Безымянному — притоку р. Гнилуша вследствие нарушения водного законодательства за период с 20.04.17 по 27.04.17, в размере 37 402 856 руб. 67 коп. в бюджет городского округа Домодедово».

Истец заявил, что «сточные воды с непрерывным потоком сбрасываются ответчиком на рельеф местности, с последующими впадением в безымянный ручей — приток р. Гнилуша», а сам сброс идёт в отсутствие соответствующих разрешений, а срок ранее выданного разрешения истёк ещё в 2016 году.

В отобранных пробах эксперты обнаружили несоответствие по показателям «взвешенным веществам, аммонию иона, железу, нефтепродуктам, фенолу, формальдегиду» и ряду иных веществ.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в аэропорту Домодедово в феврале 2015 года для вспомогательной деятельности, связанной с воздушным и космическим транспортом. Уставный капитал — 10 млн рублей, число сотрудников — более 800. Единственный владелец компании — АО «ДМЕ ЛИМИТЕД» с Кипра.