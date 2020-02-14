Дамаск, , 06:10 — REGNUM Работу сирийских средств ПВО в ночном небе над Дамаском представило на видео 14 февраля агентство SANA.

На кадрах, предположительно, зенитные комплексы Сирии выпускают противоракеты по целям противника, при этом слышен гул, в небе можно рассмотреть вспышки.

Ранее сирийское агентство со ссылкой на военных сообщило, что ракетный удар по Дамаску производился при помощи авиации, которая заходила с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны. По предварительным данным, часть ракет удалось сбить.

Армия обороны Израиля пока никак не прокомментировала эту информацию.

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