Москва, , 05:36 — REGNUM Арбитраж Москвы после 10 марта 2020 года рассмотрит ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении к многомиллионной ответственности бывших топ-менеджеров обанкроченного два года назад банка «Евростандарт». Все троё ответчиков — фигуранты уголовного дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности бывшего и. о председателя правления банка Наталью Важнаткину, экс-советника главы правления Олега Олдман и и. о председателя правления Дарью Гнездич. Общая сумма претензий — 272,464 млн рублей. Все трое проходят фигурантами уголовного дела о мошенничестве. В ноябре 2019 года стало известно, что Олдман и Гнездич заочно арестованы. Перед этим Важнаткина была отправлен под домашний арест.

В уголовном деле, связанном с хищением из банка, преднамеренным банкротством, злоупотреблением полномочиями, могут появиться новые эпизоды. 30 декабря 2019 года управляющий направил следователям материалы проверки трёх допофисов и 18 операционных касс вне кассового узла. Речь идёт о хищении наличных средств «под видом их инкассации в головной офис банка», а также хищении «наличных денежных средств, полученных в результате совершения банкнотной сделки».

Напомним, 4 декабря 2017 года банк остался без лицензии. К тому моменту он был на 539-м месте по величине активов в РФ. Основанием для лишения лицензии стало обнаружение признаков «недобросовестного поведения руководства и собственников». ЦБ РФ отмечал, что в банке проводили сделки, направленные на вывод ликвидных активов, а также противодействовали представителям регулятора во время проверки. В сообщении Банка России уточнялось, что «Евростандарт» был «ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учёте и отчётности».

На начало января 2020 года у банка были долги перед 87 кредиторами на общую сумму 851,521 млн рублей. Банк был создан в январе 1995 года, а с февраля 2018 года является банкротом, идёт конкурсное производство.