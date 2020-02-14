Рига, , 05:32 — REGNUM В отчёте исследующем платежи европейских потребителей компании Intrum сказано, что 36% жителей Латвии испытывают постоянный финансовый стресс во время отношений с партнёром, что превышает среднеевропейский показатель на 10%, пишет портал tvnet.lv.

24% жителей Латвии признали, что им трудно открыто говорить с партнёром о своей финансовой ситуации. 15% жителей в возрастной группе от 18 до 37 лет, как мужчин, так и женщин, сообщили, что финансовое положение стало для них причиной продолжать романтические отношения.

Опасения в отношение роста счетов и тревога за уровень своего благосостояния оказывают негативное влияние на повседневное настроение 58% жителей Латвии, при среднеевропейском показателе 43%. Латвийцы заняли 21-е место по финансовой грамотности из 24 стран.

В исследование Intrum обобщил данные 24 004 потребителей из 24 государств Европы. В Латвии были обобщены данные 1000 респондентов с соответствующей выборкой по возрасту, полу и региону проживания.