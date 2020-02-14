Владивосток, , 05:33 — REGNUM Жители Приморья в 2019 году значительно увеличили объём банковских вкладов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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Итог деятельности кредитных организаций в 2019 году показал прирост вкладов жителей региона и депозитов предприятий Приморья на 26,2 млрд рублей с начала года. Общий объём вкладов составил 524,1 млрд рублей, что на 5,2% больше показателя прошлого года.

В структуре средств, привлечённых банками от жителей и предприятий Приморья, доля населения составляет 72%, что на 8% больше показателя прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют увеличение ипотечного бремени для населения в ближайшие два года.