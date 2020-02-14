Южно-Сахалинск, , 05:23 — REGNUM На острове Кунашир в Сахалинской области к 2023 году построят современную больницу с бактериологической лабораторией, позволяющей быстро проводить исследования крови. Также на острове начнут диагностировать онкозаболевания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Медики, приезжающие работать на Курилы, получают большие «подъёмные» — до 2,6 млн рублей. Уже в феврале 2020 года на острове будут выполнять гастроскопию, а с апреля — колоноскопию. Специалисты уже прошли необходимое обучение.

Как сообщил глава минздрава Сахалина Владимир Ющук, для острова уже приобретен на средства областного бюджета современный томограф. Его намерены использовать, в том числе, для скрининга онкозаболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кунашире введён в строй жилой квартал из восьми многоквартирных домов. Квартиры получили врачи, педагоги, военные, переселенцы из аварийного жилья.