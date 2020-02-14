Якутск, , 05:17 — REGNUM Противостояние некоторых жителей Якутии против подписания концессионного соглашения по строительству моста через реку Лена напоминает движение луддитов, которые разбивали станки, паровые машины, пытаясь остановить прогресс, высказал мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Мост необходим и должен быть построен, иначе не будет развития Якутии, Дальнего Востока и российского Севера. Этот проект является грандиозным и гигантским, соответственно, сложным, дорогостоящим. Вечно недовольные могут протестовать сколько им угодно, это напоминает движение луддитов, которые разбивали станки, паровые машины, пытаясь остановить прогресс. Но благо, что развитие не остановить.

Да, это дорогой проект, естественно, что на него нужны колоссальные суммы. Стоит сократить расходы бюджета Якутии на проведение массовых, увеселительных мероприятий и прочих, не связанных с улучшением уровня жизни населения. Сократить чиновничьи аппараты исполнительной власти, расходы на их содержание и, конечно, следует уменьшить коррупционную составляющую, а тех, кто будет воровать на проекте — отправлять в качестве рабочих на стройку моста», — считает политолог.

По словам Андрея Данилова, Ленский мост был мечтой жителей Якутии ещё с 90-х годов прошлого столетия, когда вместе с СССР ушли в историю перелёты на самолётах из деревни в деревню и остро встала необходимость в повсеместных автомобильных дорогах.

«Напомню, что этот вопрос не раз поднимали на всех прямых линиях с главой Якутии и президентом России, при каждом приезде федеральных чиновников и полномочных представителей президента РФ. Я уже не раз говорил, что Владимира Путина запомнят, в том числе благодаря строительству мостов по всей стране, а для Якутии, глава Николаев Айсен, также вполне может позитивно запомниться именно этим проектом, как и министр Майя Данилова, подписавшая соглашение, положив начало круглогодичному транспортному сообщению», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2020 года в Москве было подписано концессионное соглашение о строительстве моста через реку Лена в Якутии. Его подписали министр экономики Якутии Майя Данилова и член совета директоров группы «ВИС» Сергей Ромашов.