Пекин, , 04:59 — REGNUM Продажи автомобилей в Китае упали в январе 2020 года в связи со вспышкой коронавируса в стране, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Всего в Китае за январь было продано 1,94 млн автомобилей, что на 18% ниже, чем годом ранее, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). При этом, производство автомобилей достигло 1,78 млн единиц, что на 24,6% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

Продажи и производство пассажирских автомобилей в годовом исчислении упали на 20,2% и 27,6% соответственно. Продажи электромобилей просели на 54,4%, в то время как их производство рухнуло на 55,4%.

В CAAM прогнозируют значительное падение производства и продажи автомобилей за первый квартал 2020 года в связи с эпидемией нового коронавируса. При этом, восстановление показателей будет возможно только после конца эпидемии.