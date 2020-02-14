Пекин, , 04:53 — REGNUM Китайский гигант электронной коммерции компания Alibaba Group отчиталась о росте выручки за третий фискальный квартал на 38% в годовом исчислении, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Третий фискальный квартал компании закончился 30 декабря 2019 года. Доход составил 161,4 млрд юаней ($23,12 млрд). Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, составила 52,31 млрд юаней, что на внушительные 58,3% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Рост чистой прибыли прежде всего связан с мощными показателями Интернет-торговли и сектора облачных вычислений компании. Как сообщало ИА REGNUM, компания Xiaomi ожидает рост выручки за 2019 год на 25 млрд юаней относительно 2018 года.

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