Пекин, , 04:45 — REGNUM Ожидаемый доход за 2019 год китайского технологического гиганта компании Xiaomi составил около 200 млрд юаней (порядка $28,66 млрд), сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Данный показатель значительно выше 175 млрд в 2018 году, сообщил генеральный директора компании Лэй Цзюнь. Расходы на НИКОР также вырастут примерно на 10 млрд юаней в 2020 году с 7 млрд в 2019 году, добавил он. За предстоящий год будет выпущено более 10 моделей телефонов с поддержкой технологии связи пятого поколения 5G.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания представила два своих новых флагмана — телефоны Mi 10 Pro и Mi 10, которые поддерживают 5G и оснащены мощным чипом Qualcomm Snapdragon 865.

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