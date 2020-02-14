Москва, , 04:35 — REGNUM Взносы на капитальный ремонт домов в России за девять месяцев 2019 года выросли более чем на 6−10%, говорится в результатах мониторинга, проведённого Фондом содействия реформированию ЖКХ и Ассоциацией региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

Отмечается, что после повышения стоимости средний минимальный взнос по России на октябрь прошлого года составил 8,49 рублей за 1 кв. метр.

На этом рост цен не остановился. Так, в ряде субъектов происходило повышение, которое не отражено в статистике. Например, в Москве с 1 января 2020 года взносы повышены на 3,7%.

В АРОКР отмечают, что к середине февраля 2020 году тариф на капремонт уже повысили 54 субъекта РФ, в 31 регионе они остались на прежнем уровне. Точных данных об этом повышении пока нет.

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