Якутск, , 03:31 — REGNUM В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Долгожданный документ подписан министром экономики Якутии Майей Даниловой и членом совета директоров группы «ВИС» Сергеем Ромашовым. При подписании присутствовали: председатель совета директоров группы «ВИС» Игорь Снегуров, глава Якутии Айсен Николаев, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«На первом этапе предстоит детально проработать проект, определить его финальную стоимость, подготовиться к госэкспертизе. Параллельно во взаимодействии с властями Якутии, партнерами из группы «ВИС», федеральными ведомствами необходимо решить ключевые вопросы финансирования проекта», — сказал при подписании Сергей Чемезов.

Инвестор реализует проект на всём протяжении — от проектирования до строительства и эксплуатации моста. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд руб. Жизненный цикл проекта — 25 лет. Из них шесть лет уйдут на проектирование и строительство, 19 лет — на эксплуатацию концессионером.

«Мост через Лену не только соединит западную и восточную части Якутии, но и станет важным стратегическим звеном магистральной инфраструктуры России — обеспечит пространственную связность Дальнего Востока и Арктики, огромных территорий, рассеченных великой рекой от Байкала до Ледовитого Океана. Он свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, крупнейший речной порт и международный аэропорт. В перспективе — это основной элемент будущей трассы Иркутск — Магадан», — сказал Айсен Николаев.

По словам Игоря Снегурова, уже создана межведомственная рабочая группа, разработана пошаговая дорожная карта. К месту будущей стройки подтягивают технику для изыскательских работ «со льда».

«Строительство будет вестись с применением современных технологических решений, включая BIM-технологий» — добавил председатель совета директоров группы «ВИС».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии и соседних регионов ждут окончания масштабного проекта по строительству моста через реку Лена. Но у некоторых общественников было опасение, что возведения объекта ляжет тяжелым бременем на республиканский бюджет.