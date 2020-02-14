Казань, , 03:22 — REGNUM Арбитраж Татарии 5 марта 2020 года начнёт рассматривать иск двух жителей села Чечекле. Ответчиком в деле выступает компания «Татнефть «и ООО «Евроазиатский регистратор», которых истец требует признать права на акции нефтекомпании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил от жителей Спасского района Татарии Рустама и Флеры Хасаповых 16 декабря 2019 года. Из анализа имеющихся документов следует, что речь, вероятно, идёт о десяти акциях, приобретённых в 1995 году. В частности, казанского регистратора обязали к следующему заседанию суда предоставить «документы, о сумме выплаченных в качестве дивидентов по акциям обыкновенным в количестве десяти штук за период с 16 июня 1995 года по настоящее время».

Напомним, ранее жители Ростовской области в судебном порядке потребовали признать за ними права собственности на акции другого крупного налогоплательщика Татарии — ПАО «КамАЗ». Иск пока не рассмотрен, дело отложено на 26 февраля.

Акции «КамАЗа» делят через суд