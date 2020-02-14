Буэнос-Айрес, , 01:57 — REGNUM Переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с властями Аргентины по долговым обязательствам страны оценил как конструктивные пресс-секретарь МВФ Джерри Райс в ходе брифинга 13 февраля.

По словам Райса, переговоры продолжаются. Он отметил, что МВФ не видит никаких нарушений властей Аргентины в части правил организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля проект закона о реструктуризации внешнего долга Аргентины был принят сенатом государства. В настоящий момент его размер превышает $300 млрд.

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