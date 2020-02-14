Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Министерство торговли США на полтора месяца продлило лицензию, позволяющую американским компаниям использовать продукцию китайской корпорации Huawei, не влияющую на национальную безопасность страны. Об этом говорится в официальном заявлении американского минторга.

«Правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля власти США выдвинули новые обвинения против китайской телекоммуникационной компании Huawei и ее финдиректора Мэн Ваньчжоу. Американский минюст утверждает, что Huawei якобы использовала мошеннические схемы и прибегала к вымогательству для кражи американских разработок.

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