Москва, , 01:14 — REGNUM Временный запрет на чартерное авиасообщение с Китаем введён для российских компаний с 14 февраля, сообщает пресс-служба Росавиации.

В сообщении говорится, что о прилагаемых мерах российские авиакомпании заблаговременно уведомлены.

«Для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился», — добавили в ведомстве.

В Росавиации также прокомментировали ситуацию с уже приобретёнными билетами на чартерные рейсы. К настоящему времени 1404 граждан России либо переоформили билеты на альтернативные направления, либо на регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот», либо оформили возврат билетов. Еще пассажира авиакомпании «Сибирь» и 66 пассажиров «Уральских авиалиний» ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств.

Добавим, ограничение вводится в связи с распространением к Китае вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

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