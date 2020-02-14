Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.

По контракту компания Microsoft выступала исполнителем по созданию облачной инфраструктуры хранения данных JEDI. На этапе конкурсных процедур главным конкурентом выступала Amazon, которая считалась фаворитом на выигрыш контракта. Однако американское министерство обороны пересмотрело свои предпочтения в последний момент, поэтому Amazon обратилась в суд.

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Кроме названных компаний, на получение контракта претендовали IBM и Oracle, однако они отсеялись на более ранних этапах.