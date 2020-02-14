Тирана, , 05:38 — REGNUM Парламент Албании принял закон, облегчающий процедуру получения визы для лиц, желающих устроиться на работу в этой стране.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, теперь срок получения визы был сокращен с 60 до 30 дней, причем для ее получения теперь достаточно пройти онлайн-регистрацию. Закон был разработан правительством. Формальным поводом для его принятия стала нехватка в Албании рабочей силы для ликвидации последствий землетрясения 26 ноября в короткие сроки. Однако оппозиционный депутат Ральф Джони заявляет, что его подготовка началась ещё до землетрясения:

«Если землетрясение стало такой серьезной проблемой, что нам понадобились иностранные рабочие, то, простите меня, почему консультации (по данному законопроекту — ИА REGNUM) проходили 19 сентября и 16 октября. Это вовсе не связано с ноябрьским землетрясением. Это кажется мне ошибочным объяснением. Это просто прикрытие для, возможно, темных коммерческих целей двух-трех коммерческих предприятий в Албании, которые нуждаются в иностранной рабочей силе, возможно, более дешевой, чем албанская», — заявил Джони.

Стоит отметить, что Албания является крупным донором рабочей силы, денежные переводы от мигрантов составляют около 10% ВВП страны, при этом ещё до землетрясения официальный уровень безработицы составлял 15%. В этой связи принятие нового закона парламентом Албании выглядит странным.

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