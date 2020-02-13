Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Вспышка коронавируса в Китае может нанести ущерб автомобильному сектору во всём мире в 2020 году, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В комментарии агентства отмечается, что ситуация с коронавирусом может привести не только к снижению продаж новых автомобилей в Китае, на который приходится 30% от мировых продаж, но и к перебоям в глобальных цепочках поставок.

Даже в том случае если вспышка коронавируса окажется непродолжительной, послед перебои с поставками из-за приостановки производства автомобилей и комплектующих на заводах в Китае начнут восстанавливаться только во втором полугодии, считают эксперты Fitch.

Ожидается, что под влиянием ситуации с коронавирусом окажутся как европейские производителеи Daimler и BMW, так и американские Ford и General Motors.

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