Ташкент, , 22:59 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 февраля провел совещание по вопросам развития сферы информационных технологий и создания необходимой для этого современной инфраструктуры, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Напомним, что 2020 год объявлен в Узбекистане Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики.

В ходе совещания отмечалось, что в стране широко внедряется система «Электронное правительство» для обеспечения открытости, прозрачности и эффективности во всех сферах, в частности, налажено оказание 178 услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг, что экономит время и снижает расходы населения.

В Ташкенте начато строительство Технологического парка программных продуктов и информационных технологий. В 2020—2024 годах намечено организовать филиалы технопарка в 14 регионах, втрое увеличить число резидентов и довести число работников до 40 тысяч.

Также отмечалось, что вклад цифровой экономики в валовой внутренний продукт США составляет 10,9 процента, в Китае этот показатель составляет 10 процентов, в Индии — 5,5 процента.

«А в Узбекистане эта цифра не превышает и 2 процентов», отмечалось на совещании.

Президент дал указания присутствующим на совещании чиновником по организации IT-академии, IT-лаборатории, коворкинг-центра, Центра разработки мобильных приложений, Центра дистанционных информационных технологий.

Указано на необходимость широкого внедрения во всех сферах и отраслях таких современных цифровых технологий, как «интернет вещей», «искусственный интеллект», «большие данные».

«Выдвинуто предложение наладить механизм разработки и внедрения современного программного обеспечения для сфер и отраслей на основе государственного заказа», отмечает пресс-служба.

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