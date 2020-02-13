Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Власти США выдвинули новые обвинения против китайской компании Huawei и её финансового директора Мэна Ваньчжоу, передаёт 13 февраля агентство Bloomberg.

По информации издания, в новом обвинительном заключении, подготовленном министерством юстиции США, утверждается, что Huawei прибегала к мошенническим схемам и вымогательству для присвоения разработок американских компаний в сфере высоких технологий.

Напомним, в минувшем году Вашингтон внёс китайскую компанию в чёрный список за деятельность, якобы представляющую угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов. Huawei лишилась возможности закупать технологии и компоненты у производителей США, а американскому бизнесу было запрещено вести деятельность с этой компанией.

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