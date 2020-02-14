Тегеран, , 09:46 — REGNUM На этой неделе на верфи иранской морской промышленной компании (SADRA) завершилась операция по загрузке двух платформ, принадлежащих к 13-ой фазе газового месторождения «Южный Парс». Об этом сообщило новостное агентствоMehr News.

По сообщению представителя Национальной иранской нефтяной компании (NIOC)Пайама Мотамеда, отвечающего за 13-ую фазу проекта развития Южного Парса, прогресс строительства главной (13A) и вспомогательной (13C) платформ в настоящее время составляет более 98%. Кроме того, Мотамед сообщил, что обе платформы, каждая весом около 2500 тонн, были загружены одновременно на баржу FLB124 с использованием метода Push/Pull.

Он охарактеризовал погрузку этих двух платформ необходимой мерой в связи с завершением второй очереди морского участка 13-й фазы Южного Парса. По словам представителя, для строительства каждой из двух платформ было использовано 67 000 метров кабеля. «Как только они вступят в строй, обе платформы смогут извлекать 28,4 метров куб. газа в сутки», — сообщил Пайам Мотамед.