Тегеран, , 09:50 — REGNUM 13 февраля в присутствии главы Администрации президента ИранаМахмуда Ваези был запущен план подключения Тебризской нефтехимической компании к Западному этиленовому трубопроводу в Миандоабе (провинция Западный Азербайджан). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На церемонии, посещенной данному проекту, Ваези заявил, что его запуск создаст очень значимые изменения в тебризской нефтехимической компании. «Западный Этиленопровод будет способствовать обеспечению компании нефтехимическим сырьём», — отметил руководитель. По словам Ваези, когда проект будет полностью реализован, производственная мощность нефтехимического комплекса увеличится в целом на 1200 млн. тонн.

Кроме того, глава Администрации президента заявил: «Наличие необходимой базы человеческих ресурсов, высокая добавленная стоимость и привлечение инвестиций, разница цен на этилен, проводимый в комплекс через трубопровод, являются сильными сторонами данного проекта».