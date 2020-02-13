Бишкек, , 20:55 — REGNUM В 2020 году на обслуживание государственного долга Киргизии планируется направить из бюджета 28 млрд 818,8 млн сомов (26 млрд 12 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Из этой суммы на обслуживание внешнего долга будут потрачены 16 млрд 163,3 млн сомов (14 млрд 589 млн рублей). В том числе по основной сумме — 11 млрд 834,6 млн сомов (10 млрд 682 млн рублей) и по процентам — 4 млрд 328,7 млн сомов (3 млрд 907 млн рублей).

На обслуживание внутреннего долга в 2020 году планируется направить 12 млрд 655,5 млн сомов (около 11 млрд 423 млн рублей). В том числе по основной сумме — 8 млрд 562,3 млн сомов (более 7 млрд 728 млн рублей) и по процентам — 4 млрд 93,2 млн сомов (свыше 3 млрд 694 млн рублей).

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