Нью-Йорк, США, , 19:50 — REGNUM На фондовом рынке США царит «смешанное настроение» 13 февраля — часть индексов растут, другие пока остаются в «красной зоне».

Индекс Nasdaq вышел из минуса и вернулся к рекордным уровням, достигнутым днем ранее. Dow Jones и S&P пока не смогли преодолеть утренний спад.

В настоящий момент индекс Dow Jones снизился на 69,08 пункта (0,23%), до 29 482,34 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,44 пункта (0,01%), до 3379,01 пункта, индекс Nasdaq вырос на 5,52 пункта (0,05%), до 9731,48 пункта.

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