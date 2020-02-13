Лондон, , 19:35 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 13 февраля, несмотря на увеличение числа погибших от эпидемии коронавируса в Китае.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на 32 цента (0,57%), до $56,11 за баррель. Марка закрыла предыдущую сессию на отметке $55,79 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI выросли на 19 центов (0,37%), до $51,36 за баррель. Сессия 12 февраля для WTI завершилась на $51,17 за баррель.

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