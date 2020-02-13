Подгорица, , 19:34 — REGNUM Средний январский счет за электроэнергию для домохозяйств в Черногории составляет 41,96 евро, сообщает национальный вещатель RTCG со ссылкой на электрокомпанию.

Домохозяйства в муниципалитете Беране зафиксировали самое низкое среднее потребление в 22,75 евро, в то время как самое высокое среднее потребление в прошлом месяце было зафиксировано в Которе, где домохозяйства потребляли в среднем 53,24 евро.

56,38% домохозяйств страны получат счета на сумму до 30 евро, а от 30 до 50 евро — 15,35% потребителей, от 50 до 100 евро — 19,37% домохозяйств, а счета свыше 100 евро — 8,9%.

Напомним, что в Черногории в домах нет централизованного отопления, каждая квартира или дом обогреваются самостоятельно. Чаще всего это или электрические электроприборы или печное отопление дровами. На севере страны иногда для отопления используют уголь.