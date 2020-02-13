Вильнюс, , 19:25 — REGNUM По прогнозам Еврокомиссии, рост экономики Литвы в 2020 году составит 2,6%, а в 2021 году — 2,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В новейшем отчёте ЕК напоминается, что в 2019 году рост экономики Литвы составил 3,9%, однако такой рост в наступившем году будет снижать сокращение инвестиций и экспорта.

При этом Литва останется лидером в Прибалтике, прогноз роста для Латвии 2,3% ВВП, для Эстонии 2,2% ВВП. В целом в еврозоне экономика в 2020 году должна подрасти на 1,2% ВВП.

Основным двигателем литовского роста называется внутреннее потребление, однако рост зарплат, как прогнозируется, снизится. Инфляция будет находиться на уровне 2,3%.