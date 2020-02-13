Нью-Йорк, США, , 18:27 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 13 февраля в «красной зоне», основные индексы отступили от ранее достигнутых рекордных максимумов.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 115,39 пункта (0,39%), до 29 436,03 пункта, индекс S&P 500 снизился на 13,55 пункта (0,40%), до 3365,90 пункта, индекс Nasdaq снизился на 68,92 пункта (0,71%), до 9657,04 пункта.

Снижение индексов может быть реакцией на рост числа погибших от коронавируса COVID-2019, эпидемия которого продолжается в Китае и за его пределами.

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