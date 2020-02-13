Белгород, 13 февраля 2020, 18:09 — REGNUM Новый собственник появился у ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» в Белгороде. 100% акций крупнейшего предприятия энергомашиностроения приобрела Объединённая металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва), сообщили 13 февраля в пресс-службе ОМК.
На заводе работает 3,6 тысячи человек. В 2019 году «Энергомаш» отметил 80-летие со дня основания. Продукция поставляется на все атомные электростанции России и за рубеж. Трубопроводы пользуются спросом в Китае, Иране, Индии.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», до продажи собственниками завода являлись Геннадий Бобрицкий (60%), Татьяна Тебекина (20%), а также Дмитрий и Михаил Тебекины (по 10%).