Белгород, , 18:09 — REGNUM Новый собственник появился у ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» в Белгороде. 100% акций крупнейшего предприятия энергомашиностроения приобрела Объединённая металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва), сообщили 13 февраля в пресс-службе ОМК.

На заводе работает 3,6 тысячи человек. В 2019 году «Энергомаш» отметил 80-летие со дня основания. Продукция поставляется на все атомные электростанции России и за рубеж. Трубопроводы пользуются спросом в Китае, Иране, Индии.

«Мы рады, что к команде ОМК присоединилась высокотехнологичная компания «Белэнергомаш» и её профессиональный коллектив. Наша цель — за счёт синергии с другими заводами ОМК усилить позиции «Белэнергомаша» как лучшего в стране производителя продукции для атомной промышленности, ведущего производителя металлоконструкций, котлов и котельного оборудования», — прокомментировала сделку председатель правления ОМК Наталья Еремина.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», до продажи собственниками завода являлись Геннадий Бобрицкий (60%), Татьяна Тебекина (20%), а также Дмитрий и Михаил Тебекины (по 10%).