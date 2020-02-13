Вильнюс, , 17:46 — REGNUM Поставщики медицинских масок в Литве констатируют скорый дефицит этого товара в аптеках страны. Об этом сегодня, 13 февраля, пишет литовское деловое издание Verslo žinios. В настоящий момент запасов продукции на складах хватает, однако поставщики отмечают, что заказывают изделия на азиатском рынке, где медицинских масок из-за вспышки коронавируса уже не хватает.

Первыми дефицит почувствуют литовские предприятия пищевой промышленности, которые используют маски в своей ежедневной работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига ранее не исключил, что коронавирус нового типа может проникнуть в Литву, поскольку уже зафиксирован в Евросоюзе.