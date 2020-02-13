Воронеж, , 17:41 — REGNUM Правительство Воронежской области и АО «Центральная пригородная пассажирская компания» заключили соглашение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 13 февраля. Документ подписали губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров АО «Центральная ППК» Михаил Хромов.

Как уточнили в пресс-службе, соглашение стало возможно по итогами работы, проведённой ранее по привлечению к проекту создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта инвесторов и партнеров.

Соглашение, среди прочего, предусматривает совместную разработку мер по повышения эффективности управления пассажирским транспортом, мер по повышению качества пассажирских перевозок. Отдельным пунктом значится разработка и проведение мероприятий по созданию системы скоростного рельсового пассажирского транспорта на территории городского округа город Воронеж. В частности, экспертов компании планируется привлечь к сопровождению разработки технологического и финансово-экономического обоснования создания системы мультимодальных пассажирских перевозок на территории городского округа город Воронеж.

«Предполагается, что, во-первых, компания сможет внести свой вклад в решение проблемы транспортной инфраструктуры в Воронеже. И во-вторых, АО «ЦПКК» может стать потенциальным инвестором для крупных долгосрочных проектов в сфере пассажирских перевозок региона», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о возможном соглашении с федеральной компанией для разработки системы управления легкорельсовым транспортом в Воронеже.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность внедрения системы легкорельсового транспорта в Воронеже обсуждается с 2017 года. В конце декабря 2019 года заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявлял, что такой транспорт заработает в городе не ранее, чем через десять лет.

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