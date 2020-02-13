Вашингтон, 13 февраля 2020, 17:37 — REGNUM Американская авиакомпания Southwest Airlines продлила отмену полетов своих лайнеров Boeing 737 Max на конец лета 2020 года, 13 февраля сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению компании, срок смещен на 10 августа. Ранее ожидалось, что авиакомпания с крупнейшим парком Boeing 737 Max возобновит эксплуатацию лайнера 6 июля 2020 года.
Другие крупные авиакомпании США, American Airlines и United Airlines, отменили свои рейсы Boeing 737 Max до июня.
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