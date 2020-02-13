Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Американские санкции введены в отношении трёх компаний из России, сообщает 13 февраля Госдеп.

Под санкциями оказались «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (Башкирия), «Научно-производственное объединение машиностроения» (Московская область) и «Конструкторское бюро приборостроения» (Тула).

В Вашингтоне считают эти предприятия российского оборонно-промышленного комплекса нарушителями американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения. В этой связи указывается на связь их деятельности с Сирией, Ираном и Северной Кореей.

Также в перечень наказанных добавлен ряд компаний из Китая. Санкции, как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, действуют уже десять дней. Они введены на двухлетний срок.

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