Чебоксары, 13 февраля 2020, 17:36 — REGNUM В городское собрание депутатов Чебоксар вынесен на рассмотрение проект, предполагающий многократное увеличение штрафных санкций за самовольное захоронение. Связано это с тем, что городе выявляются десятки незаконных захоронений, при этом штрафы за данное нарушение — «незначительные». И «проще заплатить штраф, чем соблюсти нормы действующего законодательства», говорится в документе. В порядке законодательной инициативы проект может быть направлен в Госсовет Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
На рассмотрение столичных депутатов внесён проект, предусматривающий изменения в законе «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике». Речь идёт о содержании кладбищ и их соответствия санитарно-экологическими требованиям.
В мэрии предлагают увеличить штрафные санкции за данные административные правонарушения. В настоящее время штраф за незаконное захоронение для граждан не превышает 300 рублей — его предлагается увеличить до 3000−5000 рублей. Штрафы для должностных лиц предлагается увеличить с нынешних 500−1000 рублей до 5000−10 000 рублей, для юридических лиц — с 1000—3000 рублей до 10 000−30 000 рублей.
В случае одобрения депутатами проект в порядке законодательной инициативы будет направлен в Госсовет Чувашии.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2016—2019 годах выявлены более 50 самовольных захоронений, 18 виновных лиц привлечены к административной ответственности.
Напомним, городские кладбища №11 и №12 возле деревни Яуши были открыты в мае 2005 года, на кладбище №11 не осталось свободных земель. Под места захоронений администрацией было приобретено 16 га земли, примыкающей к существующему кладбищу.
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