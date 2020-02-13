Чебоксары, , 17:36 — REGNUM В городское собрание депутатов Чебоксар вынесен на рассмотрение проект, предполагающий многократное увеличение штрафных санкций за самовольное захоронение. Связано это с тем, что городе выявляются десятки незаконных захоронений, при этом штрафы за данное нарушение — «незначительные». И «проще заплатить штраф, чем соблюсти нормы действующего законодательства», говорится в документе. В порядке законодательной инициативы проект может быть направлен в Госсовет Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На рассмотрение столичных депутатов внесён проект, предусматривающий изменения в законе «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике». Речь идёт о содержании кладбищ и их соответствия санитарно-экологическими требованиям.

«Необходимость принятия проекта закона продиктована следующим: в настоящее время на территориях общественных кладбищ города Чебоксары осуществляются самовольные захоронения (подзахоронения), а также установка несогласованного намогильного сооружения, что является нарушением действующих муниципальных правовых актов в области погребения и похоронного дела», — говорится, в частности, в пояснительной записке.

В мэрии предлагают увеличить штрафные санкции за данные административные правонарушения. В настоящее время штраф за незаконное захоронение для граждан не превышает 300 рублей — его предлагается увеличить до 3000−5000 рублей. Штрафы для должностных лиц предлагается увеличить с нынешних 500−1000 рублей до 5000−10 000 рублей, для юридических лиц — с 1000—3000 рублей до 10 000−30 000 рублей.

«Иногда нарушителям проще заплатить штраф, поскольку сумма является незначительной, чем соблюсти нормы действующего законодательства, что не способно предупредить впредь такие правонарушения. Законодателю предлагается увеличить административный штраф за указанные правонарушения, что будет способствовать профилактике правонарушений в сфере погребения и похоронного дела», — поясняется в документе.

В случае одобрения депутатами проект в порядке законодательной инициативы будет направлен в Госсовет Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016—2019 годах выявлены более 50 самовольных захоронений, 18 виновных лиц привлечены к административной ответственности.

Напомним, городские кладбища №11 и №12 возле деревни Яуши были открыты в мае 2005 года, на кладбище №11 не осталось свободных земель. Под места захоронений администрацией было приобретено 16 га земли, примыкающей к существующему кладбищу.

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