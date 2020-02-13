Вильнюс, , 17:33 — REGNUM По данным литовской таможни, уровень контрабанды в Литву табачных изделий со стороны Белоруссии в последние месяцы активизировался, сообщает сегодня, 13 февраля, корреспондент ИА REGNUM.

Только за первую неделю февраля, с 3 по 9 февраля, на границе с Белоруссией в различных контрольно-пропускных пунктах было изъято нелегальной табачной продукции суммарно на 7,45 млн евро — 2,13 млн пачек сигарет.

Для сравнения — за весь 2019 год было изъято 8,2 млн пачек белорусских сигарет.

Больше всего пытаются провезти в тайниках грузовиков — партиями по тысячи пачек и больше.