Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM ГУП «Леноблводоканал», обеспечивающее водоснабжение и водоотведение для жителей Ленинградской области, с начала 2020 года начало работать в 14-ти из 18-ти муниципальных районов региона, в 100 городских и сельских поселениях. Об этом сообщает 13 февраля пресс-служба правительства Ленобласти.

В настоящий момент «Леноблводоканал» уже работает в Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском, Лужском, Сланцевском, Тихвинском, Выборгском (кроме Светогорска), Бокситогорском (кроме Бокситогорска), Приозерском (за исключением Кузнечнинского городского поселения, Громовского сельского поселения и Плодовского сельского поселения), а также в городах Шлиссельбург Кировского района и Коммунар Гатчинского района, Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района. С начала этого года предприятие начало свою деятельность в Тосненском и Киришском районах.

Запущен процесс передачи имущества в Кингисеппском, Кировском районах, а также во Всеволожском районе — в городе Всеволожск, Рахьинском городском поселении, Лесколовском сельском поселении, Бугровском сельском поселении, Заневском городском поселении, Муринском городском поселении, Романовском сельском поселении, Токсовском городском поселении.

«Во всех районах своего присутствия «Леноблводоканал» работает над улучшением качества предоставляемых услуг жителям Ленинградской области — ремонтируются сети, реконструируются старые и строятся новые очистные сооружения, сокращается время устранения аварий, формируется единая тарифная политика», — отмечают в областной администрации.

Процесс объединения, который был начат в 2016 году, должен завершиться к концу 2020 года. Предполагается, что в «Леноблводоканал» должны войти предприятия всех районов, за исключением тех, что будут переданы в концессию.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объяснил, что единый «Леноблводоканал» стал ответом региональных властей на шантаж частных владельцев сетей и объектов водоснабжения.

«Кончилось терпение наблюдать как год от года хозяйство ветшает без модернизации и капвложений, а в случае ЧП за всё сполна расплачивался бюджет»,— отметил глава Ленобласти.

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