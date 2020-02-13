Москва, , 17:24 — REGNUM Уполномоченный банк в сфере жилищного строительства «Дом.РФ» принял решение о снижении ставок по ипотечным продуктам. Об этом сообщает 13 февраля пресс-служба организации.

Как уточняется, в разных сегментах снижение составит от 0,3 до 0,6 процентного панкта. Рефинансировать ипотеку, взятую в других банках, можно будет по ставке от 7,7% годовых. Ставка кредита на первичном рынке составит 7,8%, на вторичном рынке — от 8,1%.

«Дополнительно можно снизить ставку, оплатив единовременную комиссию, рассчитываемую от суммы кредита. В таком случае ипотека доступна по ставке от 6,7%», — говорится в сообщении.

В рамках совместных программ субсидирования, реализуемых с застройщиками и работодателями, ипотеку можно будет оформить по ставке от 4,7% на первые три года кредита или от 5,7% на весь срок кредитования.

Уточняется, что пониженные ставки начнут действовать с 18 февраля.

Напомним, на минувшей неделе Банк России понизил ключевую ставку ещё на 0,25 процентного пункта — с 6,25% до 6% годовых. В декабре средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума в 9%, однако, как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в ЦБ считают, что «это не предел, и будет дальнейшее снижение ипотечных ставок».

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