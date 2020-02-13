Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Антимонопольщики потребовали от властей Санкт-Петербурга забрать у застройщика земельный участок у Парка 300-летия на Приморском проспекте. Об этом 13 февраля сообщили в региональном управлении ФАС.

Ведомство выдало предупреждение правительству Северной столицы и требует отмены постановления, по которому на участке площадью почти 3 га восточнее перекрестка Яхтенной улицы с Приморским проспектом ООО «Плаза Лотос Групп» братьев Зингаревичей может построить гостиницу. Ранее против этого проекта выступали местные жители.

Антимонопольщики уже указывали, что инвестиционное товарищество, в состав которого входит «Плаза Лотос Групп», получило статус стратегического инвестора незаконно, был нарушен закон о защите конкуренции.

«Таким образом, совокупность перечисленных обстоятельств — незаконное присвоение статуса стратегического инвестора инвестиционному товариществу и принятие постановления о предоставлении земельного участка — приводят к тому, что «ПЛГ» получило необоснованное преимущество при получении участка под строительство гостиницы без торгов», — заявляют в УФАС.

У Смольного есть время до 15 марта 2020 года, чтобы отменить постановление, по которому застройщику досталась земля у Парка 300-летия. Предполагается, что «Плаза Лотос Групп» возведет здесь гостиничный комплекс в 16 этажей с фитнес-центром, конгресс-холлом и ресторанами. Местные жители полагают, что указанный участок можно было бы внести в перечень зеленых насаждений общего пользования.

Заметим, согласно мировому соглашению от 2019 года между банком «Санкт-Петербург» и Михаилом Зингаревичем последний должен вернуть банку кредитные 400 млн рублей до конца июня. Если же предприниматель не выплатит эту сумму, а также проценты, то, по данным «Коммерсанта», ответственность будет нести, в том числе, ООО «Плаза Лотос Групп».

Залогом по кредиту же выступило, согласно материалам суда, право аренды указанного участка на Приморском проспекте восточнее пересечения с Яхтенной улицей в 3 га.

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