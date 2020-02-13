Рига, , 17:20 — REGNUM Глава конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Лига Менгельсоне раскритиковала национальный план развития (NAP2027). Об этом пишет портал LSM, со ссылкой на ее заявление.

По мнению Менгельсоне, 600 млн евро, предусмотренных в плане развития для улучшения доступности и качества медицинских услуг, сумма в Латвии совершенно недостаточная.

«Конфедерация работодателей, во время дискуссии правительства с социальными партнёрами, будет возражать против такого распределения, не учитывающего заботы о здоровье нации», — сказала глава LDDK.

Напомним, в план развития Латвии с 2021 до 2027 года включено 330 инициатив, стоимостью 14,5 млрд евро. Из них только 2,2 млрд евро готово покрыть сама Латвия. Остальную сумму, 12,3 млрд евро, в Риге ждут от Европейского союза.