Бишкек, , 17:12 — REGNUM Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии в 2019 году не реализовало ни одного проекта по собственной инициативе. Об этом первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил на заседании коллегии по итогам работы ведомства, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, в ведении минсельхоза находятся свыше 428,7 тысячи предприятий и хозяйств, но налоговые отчисления от их деятельности составляют только 2%.

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Он также акцентировал внимание на том, что доля сельского хозяйства в экономике республики по итогам 2019 года составила лишь 2,6% при плане в 3%, несколько лет назад этот показатель достигал 42% ВВП.

«После таких цифр сложно утверждать, что мы аграрная страна. По всем направлениям показатели не впечатляющие. Значит, не зря общество поднимает вопрос о необходимости реформирования или полного расформировании министерства», — возмутился вице-премьер Боронов.

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