Рига, , 17:09 — REGNUM Власти Люксембурга перечислят Латвии 1,2 млн евро для «защиты природной среды от военных объектов». Об этом пишет в четверг, 13 февраля, портал Tvnet.lv.

Меморандум о финансовой помощи для сохранения природной среды от воздействия объектов военной инфраструктуры подписали министр обороны Латвии Артис Пабрикс и представитель правительства Люксембурга в вопросах обороны Анри Кокс.

Ожидается, что выделенные финансовые средства помогут содержать в порядке территорию девятнадцатого батальона Земессардзе в Стопиньской волости. Финансирование будет поступать в период с 2020 по 2023 годы по 300 000 евро ежегодно.

Напомним, в 2017 году власти Люксембурга уже перечисляли Латвии 3 млн евро для строительства армейской казармы на 450 человек для военной базы НАТО в Адажи.