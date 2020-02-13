Москва, , 16:59 — REGNUM Представители компаний Латвии примут участие в выставке Prodexpo 2020 в Москве, которая проходит в период с 10 по 14 февраля. Об этом пишет портал Dienas Budiness.

Сама выставка пройдёт в 27 раз, в ней примут участие 2600 участников из 70 стран, а число ее посетителей, по прогнозам организаторов, превысит 70 000.

По данным журналистов, в делегацию Латвии войдут представители рыбоперерабатывающей промышленности и пищевой промышленности. Бизнесмены из Латвии привезут в Москву пиво, квас, новые охлаждающие напитки.

Директор по коммуникациям компании Orkla Latvija Линета Микша заявила, что Россия представляет один из важнейших экспортных рынков для предприятия.