Рязань, , 16:59 — REGNUM На 5% увеличился объём налоговых доходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом в Рязанской области. В региональный бюджет дополнительно поступило 1,7 млрд рублей. Такие данные привели 13 февраля на расширенном заседании коллегии управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, посвящённом итогам 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 1 января 2020 года в области на налоговом учёте состоят 25 616 юридических лиц, 29 588 индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств, а так же более 1,3 млн физических лиц. Их отчисления составляют почти 90% консолидированного бюджета.

В 2019 году количество налоговых проверок снизилось на 36%, при этом их результативность на одну проверку выросла в 4,2 раза.